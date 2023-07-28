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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لقطة اليوم.. مشجع أهلاوي يحتفل بأهداف الزمالك وسط جماهير الأبيض

مشجع الأهلي والزمالك
مشجع الأهلي والزمالك

أظهرت احتفالات جماهير الزمالك اليوم بإحراز الهدف الثالث في المباراة التي جمعت بين الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي، وجود اللونين الأبيض والأحمر في الاحتفالات، في إحداث المباراة التي تجمع الفريقين ضمن البطولة العربية.

ملخص الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي

واحتفل مشجع للنادي الأهلي بالهدف الثاني للزمالك وسط جماهير الزمالك، وهذه واحدة من اللقطات التي نرحب بها في الملاعب المصرية.

احتفالات مشجع للنادي الأهلي بأهداف الزمالك وسط جماهير الزمالك

وتقدم الزمالك على الاتحاد المنستيري بالهدف الثالث في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

احتفالات مشجع للنادي الأهلي بأهداف الزمالك وسط جماهير الزمالك

 

 جاء الهدف في الدقيقة 56 من عمر المباراة بأقدام النجم سيد نيمارـ ليمنح فريقه الأفضلية والهدف الثالث والاقتراب بقوة من حسم نقاط اللقاء.

 تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول عن طريق النجم الجزائري سيف الدين الجزيري من تسديدة صاروخية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

 جاء الهدف الثاني عن طريق النجم الدولي أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد صناعة رائعة من شيكابالا.

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