ضربه موجعه للزمالك .. إبراهيما نداي يتعرض للإصابة في مباراة الاتحاد المنستيري

تعرض السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لفريق الزمالك، إلى إصابه في بداية الشوط الثاني في مباراة الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى بالبطولة العربية .

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اصطدم نداي بالاعب الاتحاد المنستيري خلال أحداث الشوط الثاني ، و توقفت المباراة بسبب إصابة اللاعب إبراهيما نداي وخروجه خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج.

أجرى أوسوريو تغيرًا بخروج ابراهيما نداي ونزل سيد نيمار في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني.

تقدم الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري بهدفين دون رد في أحداث الشوط الأول ، سجلهم التونسي سيف الدين الجزيري و أحمد سيد زيزو .

وسجل الهدفين الثالث والرابع من خلال سيد عبد الله نيمار عند الدقيقه 56 و 64 .

بدأ الزمالك بتكشيل مكون من

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.