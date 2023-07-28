فيديو.. الزمالك يضرب الاتحاد المنستيري بالهدف الرابع ويحسم المباراة

سجل النجم سيد نيمار الهدف الرابع للزمالك في شباك الاتحاد المنستيري بالمباراة المقامة على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

جاء الهدف في الدقيقة 64 من عمر المباراة ليسجل نيمار الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والرابع للفريق الأبيض من صناعة الظهير الأيسر أحمد فتوح.

تقدَّمَ الفارس الأبيض بالهدف الأول عن طريق النجم الجزائري سيف الدين الجزيري من تسديدة صاروخية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

جاء الهدف الثاني عن طريق النجم الدولي أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد صناعة رائعة من شيكابالا.

في الدقيقة 56 من عمر المباراة سجًّل الزمالك الهدف الثالث بأقدام النجم سيد نيمارـ ليمنح فريقه الأفضلية والاقتراب بقوة من حسم نقاط اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.

شاهد هدف نيمار من هنا