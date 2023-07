إضرابات هوليوود تؤجل حفل توزيع جوائز إيمي للعام المقبل

تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ75، الذي كان مقررًا إقامته يوم 18 سبتمبر المقبل، بسبب إضراب الممثلين والكتاب في هوليوود، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

بعد تزايد التكهنات والأنباء المتضاربة حول موعد حفل توزيع جوائز إيمي التليفزيونية Emmys، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تقرر تأجيل الحفل، بسبب إضرابات هوليوود المستمرة، وكان مقررًا إقامة حفل توزيع جوائز إيمي في 18 سبتمبر المقبل، قبل أن يؤجَّل إلى يناير 2024، بسبب إضرابات نقابتي الكتاب الأمريكية وممثلي الشاشة.

من المتوقع أن تعلن شبكة فوكس، التي تبث الحفل عن الموعد بالتحديد في يناير، لكن التاريخ الجديد مشروط بوصول النقابات الفنية والاستوديوهات إلى حل للأزمة الحالية، إذْ يطالب الفنانون والكتاب بتعديل أجورهم، وأيضًا حمايتهم من الأضرار التي تحيط بهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وضمان أن هذه التكنولوجيا الحديثة لن تؤثر على عملهم.

أشارت إلى أن إدارة جوائز إيمي أبلغت المنتجين وغيرهم من المشاركين في الحدث الفعل بالتأجيل، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد بشكل رسمي، كما أن تأجيل حفل توزيع جوائز الدورة الـ75 لم يكن مستبعدًا طبقًا للكثير من التكهنات، بسبب ما تعانيه هوليوود حاليًا تحت إضراب للكتاب والممثلين.

كانت إدارة جوائز إيمي أعلنت منذ نحو أسبوعين أسماء الأعمال والفنانين المرشحين لنيل جوائز الدورة المقبلة، إذ تصدر مسلسل Succession أو "الخلافة" القائمة بـ27 ترشيحًا لجائزة، وفي المركز الثاني حل مسلسل The Last of Us بـ24 ترشيحًا، فيما جاء مسلسلًا The White Lotus و Ted Lasso في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

تعد جوائز الإيمي السنوية هي أعلى التكريمات التي يحصدها صناع ونجوم المسلسلات الأمريكية، كما تقدم منها نسخة موازية للأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية.