موجة الحر ليست صيف عادي.. كسر سجل مناخي في أوروبا

شهدت عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة درجات حرارة وموجة حر غير إعتيادية وبالاخص في شهر يوليو، حيث سجلت عدد من الدول درجات الحرارة تخطت الـ45 درجة مئوية.

موجة حر تضرب أوروبا

وشهدت أوروبا وشمال أفريقيا درجات حرارة قياسية وفوق معدلاتها الطبيعية بدرجات خلال هذه الموجة ويرجع ذلك بسبب القبة الحرارية المتمركزة الأيام الماضية وقد نوهت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من قبل.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن عدد من الدول الأوروبية شهدت ارتفاع في درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة، وإليكم درجات الحرارة الاعلى التي سجلتها أوروبا:

ــ مدينة صقلية سجلت 47 درجة مئوية، وتعتبر هذه الأعلى في سجلها المناخي علي الإطلاق بعد تجاوزه بفارق 2 عن ما تم تسجيله عام 1999.

ــ مدينة سردينيا سجلت 48.2 درجة مئوية، وبهذا تسجل رقما قياسيا جديدا في أوروبا، وكانت هذه أعلى درجة حرارة مسجلة في سجلها المناخي منذ عام 1791.

وتابعت الأرصاد الجوية: "لنكون أكثر دقة نحن نتحدث عن قياس درجة حرارة الهواء في الظل وليست درجة حرارة سطح الأرض لذلك لا تعتبر هذه الموجة حرارة صيفية عادية، ويعتبر كسر سجل مناخي بهامش واضح 2.2 درجة مئوية مسجلة في محطة طقس يعود تاريخها الي القرن الثامن عشر أمر استثنائي تماما ولا يمكن تصنيفه بكلمة الصيف".