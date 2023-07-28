لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالة الـ"لاميه الزاهي"

اعتادت الإعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية على إثارة الجدل حول اطلالاتها التي تتسم بالجرأة والاثارة لتكن دائما حديث رواد السوشيال ميديا والمعنيين بالموضة.



وتنجذب لاميتا لكل ما هو لافت ومختلف لتجذب انتباه رواد السوشيال ميديا بإطلالاتها المتنوعة، واستطاعت جذب الانتباه بإطلالتها الاخيرة التي ظهرت بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وظهرت لاميتا باطلالة انوثية مثيرة، حيث ارتدت جمبسوت صمم من قماش اللاميه باللون اللبني الزاهي عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت هاف بوت مزين بالشراشيب البنيه.

وزينت خصلات شعرها بإشارب مشجر تشابه بإطلالة الفنان محمد هنيدي الذي ظهر بها في فيلمه الشهير صعيدي في الجامعة الامريكية واغنيته الشهيرة كاجولوه.

ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل لتبرز جمال عينيها مع لون الاحمر الفاقع في الشفاه.

لاميتا

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا

الأفلام

1998: فتيات للقتل

2009: حد سامع حاجة.

2010: محترم إلا ربع.

2011: أنا بضيع يا وديع.

2011: 365 يوم سعادة.

2012: غراميات الفيسبوك.

2012: عمر وسلمى 3.

2014: بنت من دار السلام

المسلسلات

2008: عصر الحريم

2009: جمر الغضا.

2010: مش ألف ليلة وليلة

2010: راجل وست ستات (ج7)

