لاميتا فرنجية تثير الجدل بثوب حورية البحر

تفاعل متابعو النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية مع أحدث إطلالاتها التي شاركتهم إياها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها: " لولوه بحر أزرق جميله جدا، كل الانوثة والاثارة والجمال، كأنك حوريه، الحورية عندما تخرج من صدف البحر و تنشر سحرها".

وظهرت لاميتا وكأنها حورية البحر بفستان مصمم خصيصا لاجواء البحر، صمم من قماش ناعم باللونين اللبني مع الفوشيا اللامع وهذا ما لافت الانتباه لها.

وتزينت ببعض الإكسسوارات المرصعه بحبات الكريستال والاحجار الكريمة.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلة بحرية فوق كتفيها بعفوية ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981 ، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.