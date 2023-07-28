شاهد.. الزمالك يعزز تقدمه على الاتحاد المنستيري بهدف "زيزو"

عزز فريق الزمالك تقدمه على الاتحاد المنستيري بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

جاء الهدف عن طريق النجم الدولي أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد صناعة رائعة من شيكابالا.

وكان النجم الجزائري سيف الدين الجزيري قد سجل هدف التقدم من تسديدة صاروخية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبدالرحيم " إيشو" وسيد عبدالله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

شاهد هدف زيزو في الاتحاد المنستيري من هنا: