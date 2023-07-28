الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد الجبن للجسم.. طبيبة تكشف الكمية المفيدة للصحة

الجبن
الجبن

الجبن من الأطعمة المحببة لدي الكثير من الأشخاص خاصة في فترة الصباح مع تناول الفطور، ولذلك كشفت خبيرة تغذية روسية عن الكميات الموصي تناولها من الجبن قائلة إن تناول 50 غراما من الجبن في اليوم يمكن أن يجلب فائدة للجسم.

 

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كشفت الطبية يلينا ان معدل تناول الجبن في اليوم هو بحدود 50 غرام، يحتوي الجبن على تركيز جيد للكالسيوم والبروتين، والكالسيوم مفيد للعظام وبروتين الحليب سهل الامتصاص وهو مادة بناء للجسم.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجبن مصدرا مهما لفيتامين D الذي يعاني الكثيرون من نقصه.

 

ووفقا لها، يحتوي الجبن على حمض تريبتوفان الأميني، الذي يصنع منه هرمون الميلاتونين الذي يساعد على نوم جيد، وهو أحد مضادات الأكسدة الداخلية ويمنع تطور أمراض الشيخوخة، وهرمون السيروتونين الذي يوفر للإنسان مزاجا طبيعيا.

 

كما يساعد دهن الحليب الذي هو أحد مكونات الجبن، عند تناوله باعتدال، الجسم على إنتاج الهرمونات،  كما ان الجبن يحتوي على فيتامين Aالمفيد للبصر ومنظومة المناعة وتقوية الأغشية المخاطية وتحسين حالة الجلد والشعر والأظافر.

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