جددي سفرتك وحضري كريب الجبن بالجرجير لفطار يعشقه أولادك

يمل الأطفال من الأكلات المعتادة في وجبة الإفطار، لذك نقدم لك طريقة عمل كريب بالجبن والجرجير اللذيذ، حيث يتميز بمذاقه الشهي وإحتوائه على الجرجير الهام لجسم أولادك.

كريب الجبن بالجرجير

طريقة عمل كريب بالجبن والجرجير

المقادير

- مقادير الكريب :

حليب : كوب

البيض : 1 حبة

دقيق : كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

سكر : ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- مقادير الحشو :

جبن فيتا : كوب (مفتت)

الزبدة : ملعقة كبيرة

الجرجير : كوب (مفروم خشن أو جرجير بيبي)

طريقة التحضير

اخلطي البيض والسكر والفانيلا والزيت في وعاء جيداً.

أضيفي الدقيق بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات.

سخني مقلاة واسعة غير لاصقة مع رشة زيت على نار متوسطة.

ضعي حوالي نصف كوب من كمية عجينة الكريب ومديها في المقلاة واتركيها حتى تنضج ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى تنضج وكرري العملية لحين انتهاء كمية العجين.

ضعي الكريب في طبق.

ادهني الكريب بالقليل من الزبدة ووزعي الجبن والجرجير ولفيها وقدميها ساخنة.

كريب الجبن بالجرجير

فوائد الجرجير

يساعد على إنقاص الوزن

يساعد الجرجير في فقدان الوزن، فهو ذات سعرات حرارية منخفضة حيث يحتوي كل 100 غرام منه على 25 سعرة حرارية فقط. بالإضافة، إلى أنّه غني بالألياف والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. لذلك، فإن تناوله بانتظام سيساعدك في خسارة الوزن الزائد بطريقة صحية.

يزيل سموم الجسم

أهم فوائد الجرجير تشمل قدرته على تقوية المناعة والحفاظ على صحة الكبد الذي يفكّك السموم لمساعدة الجسم على التخلص منها. وذلك، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، الكلوروفيل وفيتامين (ج)، وهي عناصر تعمل على تحييد الجذور الحرة، المعادن المضرة والمواد الكيميائية التي تدخل إلى جسمك من خلال الأطعمة، وتساعدك هذه الخاصية في الحصول على جسم سليم خالٍ من السموم.

تحسين النظر

يمنع الجرجير مشاكل البصر مثل ضعف الرؤية الليلية والضمور البقعي وذلك، بسبب احتوائه على خصائص تعيد تدوير اللوتين والزياكسانتين، وهما عنصران غذائيان يحميان سطح العين. كما يحتوي على البيتاكاروتين الذي يزيل الجذور الحرة التي تضر بشبكية العين. فضلاً عن الأوميغا 3 الذي يعمل كمادة مضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

يقوي من صحة العظام

يساعد الجرجير في تسريع عملية الشفاء من إصابات العظام وهشاشتها بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث يوفّر كل 100 غرام منه 160 مغم من الكالسيوم بالإضافة، إلى احتوائه على فيتامين K الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم وتجديد العضلات ومنع تجلط الدم.