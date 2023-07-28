الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيري بهدف سيف الدين الجزيري

تقدم الزمالك على الاتحاد المنستيري بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

جاء الهدف بأقدام النجم الجزائري سيف الدين الجزيري من تسديدة صاروخية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبدالرحيم " إيشو" وسيد عبدالله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.