تشكيل الاتحاد المنستيري لمباراة الزمالك في البطولة العربية

أعلن عماد بن يونس، المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الزمالك التي تقام بعد قليل على ستاد مدينه الملك فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية.

تشكيل الاتحاد المنستيري لمباراة الزمالك:

فيما جاء تشكيل الزمالك الرسمي كالآتى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

خط الهجوم :محمود عبدالرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبدالرحيم " إيشو" وسيد عبدالله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري:

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربيه السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.