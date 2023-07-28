سكرتير مساعد بنى سويف يتفقد خطة ترشيد الكهرباء بالشوارع

قام السكرتير العام المساعد، اللواء سامي علام، يرافقه رئيس مدينة بني سويف، هاني الجويلي، بحملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء والتأكد من إطفاء لوحات الإضاءة عن اللوحات الإعلانية في الفترة المسائية، وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع بما لا يؤثر فى حركة السير والمرور، إذ تم المرور على المحلات التجارية وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وبتخفيف الإضاءة الخارجية أمام المحال التجارية.

وفي نفس السياق أيضًا، يقوم رؤساء الوحدات المحلية السبع بتنفيذ ذلك على مستوى المدن والميادين ضمن خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ خطة الدولة في هذا الشأن.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي يجري تنفيذها منذ أشهر عدة حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء والكتب الدورية في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقًا للمصلحة العامة، وبهدف تقليل ساعات انقطاع الكهرباء عن المنازل والتي تكون بسبب تخفيف الأحمال.

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