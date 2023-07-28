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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 280 حالة فى المرحلة الثالثة للتعديات

إزالة 280 حالة فى المرحلة الثالثة للتعديات

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية

  تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة صور التعديات كافة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف.

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته قد وصل إلى 280 حالة تعد منها 189 حالة تعد مباني على مساحة 34233 مترًا+ 91 حالة زراعة على مساحة 3 أفدنة و20 قيراطًا، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة " 8 يوليو الجاري" وحتى الأربعاء 26 من نفس الشهر.

 يُذكر أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 إبريل الماضي إلى 19 مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 40 حالة تعد مبان وزراعة  واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تختتم 28 يوليو الجاري.

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