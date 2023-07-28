إعدام 2 طن ونصف من الأغذية المتنوعة والعصائر الغير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية نكبرة على 331 منشأة غذائية تبين أن 59 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات من تحرير عدد 212 محضرا و سحب 26 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2559 كيلو من أغذية متنوعة و 320 عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

بناء على تعليماتالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.