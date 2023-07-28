رفع 9400 طن مخلفات صلبة بنطاق مركز ميت غمر

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز ميت غمر لليوم الثاني على التوالي، وذلك بمشاركة 6 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام، وقال "مختار" إنه تم رفع 9400 طن مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها لردم بركة تل المقدام بكفر المقدام بميت الفرماوي التابعة لرئاسة مركز ميت غمر.

وأكد " مختار" أنه من المخطط في أعمال الحملة بنطاق مركز ميت غمر إخلاء ورفع المخلفات الصلبة كافة على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 23 فدانًا تم تخصيصها لإنشاء محطة معالجة صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة ميت غمر.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والسادة رؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة وهم السادة رؤساء مراكز ومدن والسنبلاوين ومنيه النصر والمنصورة وبني عبيد واجا، إضافة لمعدات مركز ومدينة ميت غمر، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن بنطاق المحافظة.

وقد أكد “المحافظ” المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.