" حاول حذف لقطات من كاميرات مراقبة".. ترامب يواجه مأزق قضائي جديد

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزارة العدل بالاساءة اليه والسعى خلفه ردًا على التهم الجديدة التي وجهت إليه في إطار قضية تعامله مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، مؤكدًا أن تلك الاتهامات ترقى إلى "التدخل في الانتخابات على أعلى مستوى وسوء سلوك من قبل النيابة العامة".

وفي وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون خصوصا المرشّح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.

ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور" إلى القضاء.

وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقا إلى جانب ترامب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. وفقا للادّعاء، "أصرّ" الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له "إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم".

اتهامات سخيفة

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز بعد أن علم بآخر لائحة اتهام ، إنه تدخل انتخابي على أعلى مستوى: "الاتهامات سخيفة وهم يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

وتابع: "هذا سوء سلوك في الادعاء استخدم على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل إذا لم أكن أتقدم على بايدن كثيرًا في العديد من استطلاعات الرأي ، ولم أكن سأكون المرشح الجمهوري ، فلن يحدث ذلك".

وأضاف: "لكنني أرتقي بوصفي جمهوريًا وأنا أشق طريقًا في الانتخابات العامة وهذا ما تحصل عليه .. بلادنا تعاني من انتهاكات وزارة العدل".

وقال "آمل أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا حيال ذلك".

واعتبر فريق حملة ترامب في بيان أنّ هذه الاتّهامات الجديدة "مجرّد محاولة أخرى لا نهاية لها" من جانب إدارة جو بايدن "لمضايقة" سلفه.

وقال المتحدث باسم الفريق: "جاك سميث المشوش يعرف أنه ليس لديه أي قضية ويبحث عن أي طريقة لإنقاذ مطاردتهم غير القانونية للسحرة ولجعل شخص آخر غير دونالد ترامب يركض ضد جو بايدن".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي ينتظر فيه الفريق القانوني لترامب احتمال صدور لائحة اتهام في تحقيق المتعلق بجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية 2020، بما في ذلك هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وسبق لترامب أن ادّعى أنّه غير مذنب. والأسبوع الماضي حدّد قاضٍ تاريخ 20 مايو 2024 موعدا لبدء المحاكمة، وهي الأولى لرئيس سابق.

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