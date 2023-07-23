الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ترامب: انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو ضرب من الجنون

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمحاولات انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوقت الحالي، قائلًا إن مجرد التفكير في قبول كييف بالناتو أو انضمامها إليه هو ضرب من الجنون.

 

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ترامب: أوروبا ستدفع تكاليف المساعدة العسكرية لأوكرانيا


وقال ترامب في مقطع فيديو إن "المعلومات التي تفيد بأننا نفكر ببساطة في قبول أوكرانيا في حلف الناتو، وفي هذا الوقت تحديدا هي ضرب من الجنون".

وشدد على أن إدارة البيت الأبيض الحالية بقيادة، جو بايدن، تجر الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة.

وشدد على أنه "لمصلحة الأمة التي دفعت لعائلته ملايين وملايين الدولارات برشاوى واضحة، ما تحتاج فعلا هو معرفة المبالغ الذي دفعتها الصين وأوكرانيا لعائلة بايدن، لتتضح الأمور".

وخلص ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية معدومة الكفاءة، حيث ينبغي ألا تغامر ببدء حرب مع روسيا أو الصين.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بمطالبة أوروبا التعويض عن تكاليف المساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وفي رسالة فيديو، صرح ترامب قائلاً: "سأطلب من أوروبا أن تعوضنا عن تكاليف إعادة التسليح التي قمنا بإرسالها إلى أوكرانيا. يجب أن يقوموا بذلك الآن، ولكن جو بايدن ضعيف للغاية ولا يحترمونه".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 200 مليار دولار على المساعدة لأوكرانيا، في حين أن أوروبا لم تنفق سوى جزء صغير من هذا المبلغ.
واعتبر ترامب أيضًا أن الإدارة الحالية قد دفعت الجيش إلى وضع خطير، حيث يواجه الجيش الأمريكي نقصًا في عدد المتطوعين ويشير بايدن نفسه إلى نقص الأسلحة. 

وقال ترامب إن بايدن زعيم فاسد وغير كفء يقود البلاد نحو حرب عالمية ثالثة.
وفي الوقت نفسه، تعهد ترامب بأنه سيوفر "تمويلًا قياسيًا" لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحت قيادته.
يشار إلى أنه سبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

 

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