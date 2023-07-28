بوبو خارج حسابات الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن خروج محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر من حسابات الجهاز الفني للفريق، بسبب التخمة العددية في خط وسط ملعب الفريق بالموسم الجديد، والإتجاه نحو تدعيم مراكز أخرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



وأوضح إن بوبو لاعب مميز ويملك قدرات فنية كبيرة، ولا خلاف على كونه أحد أبرز اللاعبين في مركزه، إلا إن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي وعودة كريم نيدفيد من الإعارة جعل من الصعب للغاية التعاقد معه، خاصة في ظل تواجد عدة لاعبين بوسط الملعب مثل مروان عطية وعمرو السولية واليو ديانج واحمد قندوسي واحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.



وشدد المصدر على إن الأهلي خارج سباق التعاقد مع اللاعب ، وإن هناك اتجاه نحو التركيز على التعاقد مع صفقات لتدعيم المراكز التي حددها مارسيلكولر المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد.

