سعر الريال القطري بالبنوك المصرية اليوم

سجلت أسعار صرف الريال القطري استقرارًا أمام الجنيه المصري، في جميع البنوك العاملة في مصر، اليوم الجمعة 28 يوليو، ليسجل سعره فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع، سعر الريال القطرى فى بنك مصر8.09 جنيه للشراء و 8.47 جنيه للبيع، سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 7.88 جنيه للشراء و 8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع، سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى 7.88 جنيه للشراء و 8.51 جنيه للبيع.

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.58 جنيه للشراء، 100.50 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.84 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.53 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.99 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 34.54 جنيه للشراء، و 34.78جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 34.45 جنيه للشراء، و34.79 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 34.66 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 34.43 جنيه للشراء، 6678 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 34.44 للشراء، 34.75 جنيه للبيع.