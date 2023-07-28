الشباب والرياضة وحياة كريمة تطلقان ملتقيان للتوظيف بالشرقية وقنا 5 أغسطس المقبل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن تنفيذ ملتقيان للتوظيف بمحافظتي الشرقية وقنا يومي (5 , 6) أغسطس المقبل، من خلال مبادرة "توظيف مصر " ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الاستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (1 -3 ) أغسطس المقبل من خلال مبادرة "طور وغير".

وأشار "صبحي" إلي أن تنفيذ هذه الملتقيات لصقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

الجدير بالذكر ان مبادرتي "طور وغير " و" توظيف مصر" يتم تنفذهما بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

كما تجدر الإشارة إلي أنه تم تنفيذ 4 ملتقيات توظيف خلال شهر يوليو في محافظات (الغربية والمنوفية و أسيوط وبنى سويف ) وقد لاقت هذه الملتقيات اقبال كثيف من أبناء هذه المحافظات.