الشباب والرياضة تعلن عن انطلاق مبادرة "حرفتك ...مهنتك"

لتعليم الحرف اليدوية والتراثية للفتيات

أعلنت وزاره الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، عن بدء انطلاق مبادرة "حرفتك … مهنتك"، لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لعضوات أندية الفتاة والمرأة ، علي مستوى مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، ولأول مرة بمشاركة أندية التطوع .

وتأتي هذه المبادرة دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات ، لرفع كفاءه الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل لهم .