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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لتعليم الحرف اليدوية والتراثية للفتيات

الشباب والرياضة تعلن عن انطلاق مبادرة "حرفتك ...مهنتك"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزاره الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، عن بدء انطلاق مبادرة "حرفتك … مهنتك"،  لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لعضوات أندية الفتاة والمرأة ،  علي مستوى مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية،  ولأول مرة بمشاركة أندية التطوع .

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الشباب والرياضة تصل ببرنامج "ريحانة" لمحافظتي كفر الشيخ و سوهاج

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الشباب والرياضة وهيئة تير دي زوم تنظمان مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص

وتأتي هذه المبادرة دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية،  ونشر ثقافة العمل الحر  واستثمار الطاقات والمهارات ، لرفع كفاءه الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل لهم .

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