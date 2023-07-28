الشباب والرياضة تصل ببرنامج "ريحانة" لمحافظتي كفر الشيخ و سوهاج

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، تنفيذ سلسلة لقاءاتها التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة "، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، حيث وصلت لمركز شباب مدينه سوهاج، بمحافظة سوهاج، وبمشاركة ٢٥ فتاة، وذلك استعداداً للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي " ريحانة"، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وفي نفس السياق انطلقت فعاليات البرنامج القيادي "ريحانة " لتدريب الفتيات، على مستوى مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، والتي تستمر حتي ٣٠ أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات، وتأثيرهن في شتى المجالات .

وتضمنت الفعاليات عدد من محاور البرنامج من خلال مشرفة الوحدة والفتيات الحاصلات على الدورات التدريبية، منها إدارة وريادة الأعمال، الحقوق القانونية للفتاة، االتغذية السليمة ، و فن الإتيكيت.