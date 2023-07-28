أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بأسواق الجملة

تشهد أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بأسواق الجملة، إذ تبدأ أسعار الطماطم من 4 جنيهات، والبطاطس من 7.5 جنيه، والبصل تتراوح أسعار ما بين 12 لـ 17 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة

الطماطم:- من 4 لـ 6.75 جنيه.

البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 12 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 15 لـ 23 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 3 لـ 4 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 4 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.