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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بأسواق الجملة

الخضروات في أسواق
الخضروات في أسواق الجملة

تشهد أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بأسواق الجملة، إذ تبدأ أسعار الطماطم من 4 جنيهات، والبطاطس من 7.5 جنيه، والبصل تتراوح أسعار ما بين 12 لـ 17 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 

الطماطم:- من 4 لـ 6.75 جنيه.

البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 12 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 15 لـ 23 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 3 لـ 4 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 4 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

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