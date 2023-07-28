تُنذر بكارثة حتمية.. ماذا تُعني ظاهرة الغليان العالمي؟

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن هناك مراحل من ارتفاع درجات الحرارة بدأت من 28 درجة حتى وصلت لـ40 درجة فيما فوق وهناك بعض الدول تخطتها، ففي الخليج العربي وصلت الحرارة لـ58 درجة مئوية، وهناك دول أخرى تجاوزت الـ70 درجة، بالإضافة لانتشار الحرائق في كاليفورنيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وجنوب شرق أسيا، وهذا ما يعرف الآن بمرحلة الغليان.

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معنى الغليان العالمي

وأضاف علام في تصريحه لـ"الوفد"، أننا تجاوزنا مرحلة الدفء العالمي إلى ما أصبح يُعرف بالغليان العالمي، وهو يعني سخونة سطح الكرة الأرضية، وسخونة مياه البحار والمحيطات وأيضًا مياه الآبار، وحدوث الكوارث الطبيعية الحادة التي لم تكن تحدث من قبل بهذه الشراسة.

وتابع: أن الغليان العالمي أيضًا يعني الجفاف الذي ضرب غابات أوروبا، وانخفاض مستوى المياه في نهري الراين والدانوب نتيجة البخر وارتفاع درجة الحرارة، وزيادة درجات الحرارة ومعها زيادة نسبة الحموضة في البحار والمحيطات مما أدى لاختفاء كثير من الكائنات الحية البحرية، وذلك يرجع إلى أن كثير من الأحياء البحرية تلجأ لتغير مكانها نتيجة عدم وجود غذائها الطبيعي وبالتالي قلة أعدادها.

وأوضح أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الغليان العالمي أيضًا يُعني ما يحدث في قارة إفريقيا من تصحر وجفاف شديد وعواصف ورياح وأتربة وكثبان رملية تغطي الأراضي الزراعية وجفاف وملوحة كثير من الآبار، مؤكدًا أننا وصلنا إلى قرب القمة من الغليان نتيجة عدم التزام الدول الصناعية وعدم الجدية في تنفيذ خطة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي أصبحنا الآن في أمس الحاجة لها.

وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة يلتزم لها دول العالم كافة، مع فرض عقوبات دولية لمن يخالف، لأن الكرة الأرضية ليست ملك أحد ولكن هي ملك الجميع وليس من حق أي دولة صناعية التصرف بمفردها.

وأكد أن القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية هما الأكثر تضررًا ويدفعون ثمن ما فعلته الدول الصناعية في القارات الأخرى.