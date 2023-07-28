سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك

استقرت أسعار صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، اليوم الجمعة 28 يوليو، وجاء ذلك نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك الجمعة والسبت، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع، سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.41 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع، سعر الدرهم في بنك البركة 8.28 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع، سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 8.38 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.61 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.57 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 34.06 للشراء، و34.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.74 جنيه للشراء، 40.03جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.68 جنيه للشراء، 35.94 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.27 جنيه للشراء، و23.43 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.57 جنيه للشراء، و4.60 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.95 جنيه للشراء، 2.98 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.88 للشراء، 22.13 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.33 جنيه للبيع.