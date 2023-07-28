رئيس اتحاد العمال يعلن بروتوكول منتظر بين الجامعتين الروسية والعمالية لتبادل الخبرات

على هامش فعاليات القمة الروسية الإفريقية..

شارك محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في اجتماع "الأواتو"، منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، أمس، علي هامش انطلاق النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية، المنعقدة في مدينة بطرسبورغ الروسية، بحضور رئيس اتحاد عمال روسيا.

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وتناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحادين وخاصة في مجال التدريب والتثقيف العمالي وتبادل الخبرات.

القمة الروسية الإفريقية

وقال جبران، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية الجديدة نحو الانطلاق في العلاقات الدولية الداعمة لرؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

بروتوكول بين الجامعتين الروسية والعمالية

وأكد رئيس عمال مصر، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي توقيع بروتوكول بين الجامعة الروسية والجامعة العمالية بعد تطويرها، وأيضًا ضرورة تبادل الخبرات الثقافية، وتبني المواقف الدولية، ودعم التوجه نحو التعاون الاقتصادي بين الطرفين.