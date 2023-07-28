الغليان العالمي ظاهرة جديدة مستمرة بالسنوات القادمة.. و تأثيرها على الأحياء

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، إن حالة الغليان التي يشهدها العالم تحدث نتيجة ارتفاعات درجات الحرارة في أكثر من إقليم في ذات الوقت، وهذا مظهر جديد وغريب من تغيرات المناخ لم يحدث من قبل، فدائما كان يحدث ارتفاعات في مناطق أو أقاليم مُعينة نظرُا لوجود منخفضات جوية متعمقة حارة، ولكن أن يحدث ارتفاع في معظم مناطق النصف الشمالي للكرة الأرضية، هذا الأمر الجديد.

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وأضاف فهيم في تصريحه لـ"الوفد"، أن النصف الشمالي للكرة الأرضية هو المُعرض دائما لمشاكل التغير المناخي حتى في فصل الشتاء، وذلك نتيجة الطبيعة الجغرافية للمكان، وكثرة المساحات اليابسة في مقابل قلة المياه.

وأوضح رئيس مركز معلومات المناخ، أن المنخفضات الجوية لهذا العام تزامنت مع ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وصلت لقيم لم تصل لها في التاريخ، فمنذ تركيب محطات الأرصاد في عام 1880 لم يتم رصد مثل هذه الدرجات في مناطق كانت تُصنف من قبل إنها معتدلة مناخيًا مثل أوروبا وأمريكا الشمالية.

تأثير الغليان العالمي على النباتات والحيوانات

وتابع: حالة الغليان الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ مستمرة خلال السنوات القادمة، وهي لها آثار سلبية على النبات والحيوان خاصة إذا حدث نقص في مياه الري أو رش بعض المبيدات، قائلًا: النباتات والحيوانات بتزعل من الحرارة الشديدة.

واختتم فهيم، بأننا الآن في "أبيب" وهو أحر شهور العام في مصر، ومع بداية "مسرى" في الأسبوع الأول من أغسطس من المتوقع أن تهدأ موجة الحر الشديد، مؤكدًا انفراجة في الأجواء بداية من غدًا السبت بانخفاض 5 درجات مع انحصار مؤقت للمنخفض الحار.