البقالة التموينية بالأقصر تطالب بمد ساعات العمل لتجنب انقطاع الكهرباء

أرسلت شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالأقصر برئاسة سيف النصر خطابا إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تطالب فيه بتغيير مواعيد العمل للبقالة التموينية.

الحر الشديد وانقطاع الكهرباء بجنوب الصعيد



نص الخطاب على أنه نظراَ للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب موجه الحر الشديد وخصوصا جنوب الصعيد مما يتسبب فى انقطاع الكهرباء الأمر الذى يتسبب فى تعطيل ماكينات الصرف حيث إن الماكينات تحتاج إلى الشحن مرات عدة يوميا ويتم العمل بها أثناء الشحن.

مد وتغيير ساعات عمل البقالة التموينية ساعتين صباحًا وساعتين مساء



أضاف سيف النصر أن العمل فى محافظة الأقصر خلال الفترة من ١_٣ ظهرا مستحيل نظرا لارتفاع درجات الحرارة خاصة مع شهر أغسطس الذى يشهد المزيد من ارتفاع درجات الحرارة لذا نطلب من سيادتكم مد وتغيير ساعات العمل للبقال التمويني ساعتين صباحا وساعتين مساء بحيث يبدأ العمل من الساعة ٧ صباحا للساعة ١١ مساء بدلا من النظام المعمول به حاليا وهو ٩ صباحا حتى ٩ مساء حتى يتمكن جميع المواطنيين من صرف السلع التموينية.







