بوتين: سنزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستبقى مصدرًا موثوقًا لإمدادات الغذاء في العالم.

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سنزيد من إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة

وأضاف “بوتين” خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، سنزيد من إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة.

روسيا أسقطت ديونا عن الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار

وشدد الرئيس الروسي، على أن روسيا أسقطت ديونا عن الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار، ونعتزم مواصلة تدريب ضباط الجيش والشرطة في أفريقيا في الجامعات الروسية المتخصصة.

وأشار إلى أن روسيا على استعداد لدراسة مقترحات لتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي، والوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة التاريخية تجاه القارة الأفريقية”.