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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد الحفل الغنائي لـ مروة ناجي بمهرجان جرش

الفنانة مروة ناجي
الفنانة مروة ناجي

تستعد الفنانة مروة ناجي، لإحياء حفلا غنائيا على مسرح جرش، يوم الأحد المقبل 30 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

 

ومن المقرر أن تقدم الفنانة مروة ناجي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة، كما تقدم فاصلا من أغانى وردة الجزائرية وأم كلثوم ونجاة.

 

آخر أعمال الفنانة مروة ناجي

وكانت طرحت الفنانة مروة ناجي، مؤخاً  أغنيتها الجديدة "أبو الغضب" على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، حيث تفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الصيف، وتطالب مروة فى أغنيتها  كل المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق فى الحياة.

 

أغنية "أبو الغضب" كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد ، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

 

وتقول كلمات الأغينة:

متعصب دايما ومقفل .. مانتش طايق كلمة لحد

متنرفز على طول ومتنشن .. مالك كدة ليه قالبها  بجد

روق على حالك كده واهدى .. وأنت بتضحك شكلك أحلى

دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة .. مش مستاهله إننا نتشد

أبو الغضب

ليه الضحك عندك بالطلب .. من غير سبب

قالب وشك من غير سبب

ياخي تتحسد .. لو ضحكة طلعت بالغلط

رغم التكشيرة وتقفيلتك .. والعصبية اللي ملزماك

فيك حاجة جميلة طيبة قلبك .. وعشانها أنا أصلا حباك

ما خلاص اتعودت عليها .. وحاجات أنا هفضل اعديها

لكن لو ناوي تسوق فيها .. خلي في علمك مش سيباك

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