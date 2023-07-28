" الألفي " لـ الوفد : جاهزون للفوز ببطولة الأفروباسكت

تنطلق اليوم في رواندا

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الأفرو باسكت المؤهلة لكأس العالم والتي تقام في رواندا، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لبطولة الأفرو باسكت، والتي تضم بجانبه منتخبي نيجيريا والكونغو الديمقراطية.

ويأمل إيهاب الألفى المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة سيدات أنه يأمل في التتويج بلقب بطولة الأفرو باسكت وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبات منتخب الفراعنة .

وقال الألفي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أن يعد الجميع ببذل قصارى جهده من أجل التتويج باللقب مع منتخب السيدات .

وواصل قائلًا أنه يضم مجموعة جيده من اللاعبات في قائمة المنتخب وجميعهم لديهم هدف وهو التتويج بلقب في بطولة الأفروباسكت .

وتابع قائلًا أنه يعمل على الجانب النفسي مع لاعبات منتخب مصر من أجل تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة القادمة في البطولة ، مشيرًا ان يجمع اللاعبات أكدوا أنهم سوف يكونوا على قدر المسؤولية .

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات 12 لاعبة على النحو التالي: آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - ثريا محمد - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى سالمان - فاطمة ممدوح.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.

