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الخميس 27 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الري الحديث يوفر 40% من المياه والأسمدة.. فيديو

ري حديث
ري حديث

أكّد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن الري الحديث يوفر 40% من استهلاك الماء والأسمدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن لدينا خطة للتوسع للري الحديث في زراعات القصب، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مع البنك المركزي لإعادة هيكل القروض.

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وأشار، إلى أنه تم إنهاء ما كان يسمى بالقروض الدوارة، مبينا أنه تم العمل على تطوير أساليب في البنك، مشددًا على أن البنك يلعب دورا كبيرا في دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المسئولية المجتمعية، مشددا على دعم هذه الأسر وتوفير كل ما يلزمهم.

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ونوه إلى أن هناك تنسيقا مع  وزارة الزراعة حول مشروع التحسين الوراثي والزراعي، موضحا أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي المتعلقة بزيادة دخل المزارع.


وأضاف أنه تم توعية العملاء في الريف حول أهمية الشمول المالي، لافتا إلى أن هناك دعما للمزارعين لتصدير وتصنيع محصول الفراولة، مشيرًا إلى أنه تم دعم مزارعي قصب السكر بـ 2 مليار جنيه.

 وأوضح أنه تم معالجة مشكلة المديونيات المتراكمة للفلاحين بتسوية بلغت أكثر من 8 ملايين جنيه، منوهًا إلى أن للبنك دور مجتمعي ويتعامل من منطق المسئولية المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

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