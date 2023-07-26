الزراعة تتابع مشكلات المزارعين بالنوبارية وتبحث معوقات الري والمناخ

أكد محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الاراضى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديريه الزراعه بالنوبارية والمهندس ابراهيم عبد المنعم وكيل وزاره الري بالناصرية، وذلك لوضع حلول لمشاكل الري خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وحضر الاجتماع مراقبي عموم المراقبات التعاونية بزمام المديرية، ومدير إدارة الإرشاد الزراعي ومدير الشؤون الزراعية و السيد مدير إدارة الأراضي والمياه بمديريه الزراعة بالنوبارية وعدد من قيادات وزارة الرى بالناصرية.

الحفاظ على الحاصلات الزراعية

واضاف عبد العالي، أن الاجتماع يأتي للحفاظ على الحاصلات الزراعية سواء البستانية أو المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر و التي تمثل داعم أساسى للأمن القومى المصرى ، خاصة في الأراضي الرملية والأراضي المستصلحة الحديثة.

حضر الاجتماع ممثلي عن المزارعين بمختلف المناطق وتم الاستماع و مناقشة الشكاوى والملاحظات الخاصة بعملية الرى وطول فتره المناوبات وعدم وصول المياه بنهايات بعض الفروع بالمنسوب المناسب.

وتم الاتفاق على طرق إنهاء هذه المشاكل، كما تم التنسيق لعقد اجتماع اسبوعي بكل مراقبه زراعيه على حده يحضره مسئولى الري بالمنطقه ومسئولى الزراعه وممثلي عن الساده المزارعين لتناول ما تم انجازه في حل مشاكل الري بذات المنطقه والتخطيط لما هو قادم والتوعيه بأهمية التوسع فى الرى المطور.

ياتي ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحل مشاكل المزارعين والتواجد معهم على أرض الواقع ومتابعة تطهير وتطوير المساقي والمراوى التابعة للوزارة وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والريلتسهيل عملية ري المحاصيل خاصة خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد من موجة الحرارة الشديدة.