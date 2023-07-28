روسيا تُعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة أوكرانيا لمهاجمة أهداف فى مقاطعة موسكو باستخدام طائرة مسيرة عسكرية الليلة الماضية، حسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة أن الواقعة لم تسفر عن ضحايا أو أضرار للمباني.

ومن جانبه، أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

وأفاد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات.

وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها موسكو لهجمات أو محاولات هجوم بواسطة مسيرات أوكرانية.

يوم الاثنين الماضي، كشف سوبيانين، أن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في موسكو.

وتابع قائلا: "تم الإبلاغ عن غارات شنتها طائرات من دون طيار على مبنيين غير سكنيين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

وأظهرت لقطات متداولة على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من أحد المباني.

وقالت حسابات روسية على تلغرام إن مكان وقوع الطائرة المسيرة في كومسومولسكي ليس بعيدا عن وزارة الدفاع.

وأشارت وسائل إعلام روسية نقلا عن دائرة النقل في موسكو، أنه "تم حظر حركة المرور على طول شارع ليخاشيف في موسكو، حيث سقطت طائرة بدون طيار على مبنى مرتفع قيد الإنشاء".

كما تم إغلاق وحظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في كلا الاتجاهين.

أوكرانيا تسعيد قرية ستارومايورسكي

وقبل ذلك أظهر مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن جنودا أوكرانيين استعادوا قرية ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك بجنوب شرق البلاد من القوات الروسية.

وقال جندي في مقطع مصور، لم تتمكن رويترز على الفور من تحديد موقعه الجغرافي: "(الجنود) في اللواء 35 ووحدة الدفاع الإقليمي (آريي) أنجزوا مهمتهم وحرروا قرية ستارومايورسكي. المجد لأوكرانيا!".

وتقع القرية إلى الجنوب من مجموعة مستوطنات صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها خلال هجوم مضاد بدأته في أوائل يونيو ضد القوات الروسية التي تسيطر على أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا.

وعلقت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار بينما كانت تعلن عن تحرير قرية ستارومايورسكي: "(الجنود) المدافعون عنا يواصلون الآن تطهير المستوطنة".

وأفاد أولكسندر كوفالينكو، وهو محلل عسكري أوكراني، أنه يتعين على القوات الأوكرانية الآن الوصول إلى قرية أخرى وهي ستاروملينفكا، والتي تقع على بعد أقل من 5 كيلومترات.

وأضاف في حديث لقناة آربي سي: "إنها حقا بمثابة معقل للمحتلين الروس، وتمثل ذروة الخط الدفاعي الثاني في هذا الموقع".

وتابع: "لذا فإن العملية منطقية تماما. عليك أولاً أن تستعيد قرية ستارومايورسكي، والقيام بتثبيت الأجنحة والتقدم إلى الخط الثاني، حيث ستنخرط المجموعات الهجومية الرئيسية في تحقيق الاختراق".

والقوات الروسية متحصنة بشكل كبير في الجنوب، الذي يمثل أهمية استراتيجيةـ حيث أعدت شبكة مترامية الأطراف من الخنادق وحقول الألغام والخنادق المضادة للدبابات وخطوط متاريس من "أسنان التنين" الدفاعية.

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