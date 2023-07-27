زيمبابوي تتضامن مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

أعربت "زيمبابوي"، عن تضامنها مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس البلاد "إيمرسون منانغاغوا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال منانغاغوا خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "زيمبابوي تعرب عن تضامنها مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة التي تقومون بها الآن في أوكرانيا".

ووقعت روسيا وزيمبابوي، خلال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة بطرسبورغ، اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

العلاقات مع البلدان الإفريقية:

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسّك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية، وحفز التجارة والاستثمار معها، ومساعدتها في مكافحة الفقر وتعزيز سيادتها.

وقال بوتين في كلمة ترحيبية بالمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي - الإفريقي في بطرسبورغ: "التعاون مع إفريقيا بلغ في السنوات الأخيرة مستوى جديدا، وتعتزم روسيا تطويره لحفز التجارة والاستثمار والعمل معا على حل قضايا بينها مكافحة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، ومحاربة التغير المناخي".

كما أكد أن روسيا ستواصل مساعدة البلدان الإفريقية في تعزيز سيادتها ومشاركتها النشطة في حل القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع: "بالطبع، سنواصل مساعدة الشركاء الأفارقة بكل الطرق الممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية لبلدانهم، وتطوير مشاركتها في حل القضايا الإقليمية والدولية".

وأشار بوتين إلى أن إفريقيا أصبحت اليوم أحد أقطاب العالم المتبلور متعدد الأقطاب، مؤكدا دعم موسكو لتطلعات الدول الإفريقية نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.