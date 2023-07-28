كرَّم الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية أئمة وزارة الأوقاف المصرية المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة، حيث شارك كل من: الشيخ أحمد شرف الدين أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظة إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.



جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي في إطار من التعاون الوثيق بين وزارتي الأوقاف المصرية والأردنية، وفي إطار التلاقي والترابط وتبادل الخبرات، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع الدنيا، والإسهام في صنع السلام العالمي.

يأتي ذلك، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ختام الدورة العلمية المتقدمة التي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية.



تكريم أئمة الأوقاف المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة بالأردن

الأوقاف تصدرُ بيانًا مهمًّا حول كهرباء المساجد





أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، وذلك في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وفي ضوء حرص الأوقاف على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة وذلك لمواجهة الطقس السئ وأزمة انقطاع التيار الكهربائي.



أوضح رئيس القطاع الديني، أن هذه التوجيهات كالآتي:

1. فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، إذْ لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف.

2. تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه.

3 قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية.

4. الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف.

5. في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمبكر صوت واحد.

6. عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.

شدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.