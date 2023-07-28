بيومي فؤاد يكشف أسباب قلة ظهوره إعلاميًا في الفترة الأخيرة

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن سبب قلة ظهوره إعلاميًا بعكس أعماله الفنية، مشيرًا إلى أن الأسباب ترجع إلى أنه خجولاَ وصريحا.

وقال بيومي فؤاد، خلال لقائه ببرنامج «أسرار النجوم»، مع إنجي على، والذي يذاع على «نجوم إف إم»: «أنا خجول جدا، وأيضا صريح وده بيزعل الناس مبعرفش أمسك العصاية من النصف ومش بعرف أقول كلمة أنا مالي لأنها تدعو للسلبية، لذلك أفضل عدم الظهور إعلاميًا، وطول ما أنا عارف إجابة السؤال مش بعرف أجمل كلامي، فأنا صريح واللي في قلبي بقوله علطول وده ساعات بيزعل، وأنا شخص كاره للنكد والزعل وأعرف أبسط نفسي بأقل الإمكانيات».

وأضاف :«من الصفات التي ورثتها عن والدي، أنني صبور جدا وعندي أمل دائما في بكره إنه يكون أحسن وهذا ما أربي عليه أولادي، أقول لهم المهم الإخلاص والصبر، لما ربنا يرزقك بحاجة صغيرة أعملها بجودة وربنا كافئني في بداية عملي وكنت أقدم مسرحيات هواة دون أجر، ومن هنا عرفني المخرجين الكبار مثل محمد ياسين».

وكان الفنان بيومي فؤاد، قد قال في تصريحات متلفزة: أنا مريض بحب الشغل في البيت حتى بيقولولي كده، أنا بحب الشغل مبحبش قعدة البيت، ربنا يكفيني شر قعدة البيت، ومن وجهة نظري الشغل ما بيتعبش.

وتابع:عندي مشكلة في رجلي وضهري وهاخد إجازة طويلة شوية لأني مسافر برة عشان عندي شوية إشاعات وتحاليل وفحوصات، وربنا يسهل بإذن الله.