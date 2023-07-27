أعراض الحساسية الموسمية.. صداع وحكة الأنف

تعرف الحساسية على أنها (التهاب الأنف التحسسي) التي تحدث في موسم معين وتعرف باسم حمى القش.

تحدث الحساسية الموسمية عندما يبالغ جهازك المناعي في رد فعله تجاه مسببات الحساسية الخارجية ، مثل حبوب اللقاح، ومسبب الحساسية هو الشيء الذي يؤدي إلى رد فعل تحسسي. أكثر المواد المسببة للحساسية شيوعًا هي حبوب اللقاح من النباتات الملقحة بالرياح ، مثل الأشجار والأعشاب والأعشاب الضارة حبوب اللقاح من النباتات الملقحة بالحشرات ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن حملها في الهواء لفترة طويلة ، كما أنها أقل عرضة للتسبب في رد فعل تحسسي.

تكون الحساسية الموسمية أقل شيوعًا خلال فصل الشتاء ، ولكن من الممكن الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي على مدار العام تنبعث النباتات المختلفة حبوب اللقاح الخاصة بها في أوقات مختلفة من السنة، اعتمادًا على مسببات الحساسية لديك والمكان الذي تعيش فيه ، قد تعاني من حمى القش في أكثر من موسم واحد. قد تتفاعل أيضًا مع مسببات الحساسية الداخلية ، مثل العفن أو وبر الحيوانات الأليفة.

أعراض الحساسية الموسمية

تتضمن علامات وأعراض الحساسية الموسمية الشائعة ما يلي:

حكة أو دموع أو احمرار في العين

دوائر تحت العينين

حكة في الفم أو الأنف أو الحلق

سيلان أو انسداد الأنف

نزيف من الأنف إلى أسفل الحلق (بالتنقيط الأنفي الخلفي)

فقدان مؤقت للشم

صداع

العطس

سعال جاف

التعب (بسبب صعوبة النوم من أعراض أخرى)

حكة أو التهاب الحلق (نادرًا)

الشخير (بسبب الاحتقان)