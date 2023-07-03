الإفراط فى تناول المسكنات والإسبرين يسبب الحساسية الدوائية

كثيراً ما تواجهنا علامات مرضية ويقرر الأطباء أنها نتيجة حساسية دوائية ولمعرفة ما الحساسية الدوائية طرحنا هذا السؤال على الدكتور أشرف محمود عقبة، رئيس قسم المناعة والحساسية بطب عين شمس فقال: فى بعض الأحيان تظهر أعراض جانبية للدواء ولكن ليست كل هذه الأعراض نتيجة حساسية دوائية ولذلك يجب أن نفرق بين الأعراض الجانبية نتيجة عدم تحمل الشخص للدواء أو أنها تكون نتيجة حساسية ولكى نقرر ان السبب هو حساسية دوائية يجب أن نعلم ان هذه الأعراض تكون نتيجة اختلال مناعى ناتج عن رد فعل نتيجة الدواء ويمكن ان تظهر هذه العلامات التى نشخصها على أنها حساسية دوائية بأشكال مختلفة فيمكن ان تظهر الحساسية الدوائية على شكل طفح جلدى مشابه للارتكاريا وفى هذه الحالة تكون هناك أجسام مضادة وهنا تظهر العلامات على شكل ارتكاريا ويمكن ان يكون هذا التفاعل وظهور أجسام مضادة نتيجة نشاط مناعى ضد التركيب الكيميائى الذى يكون فى معظم الحالات ناتجاً عن بروتين غريب ينشط الخلايا الليمفاوية لإصدار أجسام مضادة.

ويضيف الدكتور اشرف عقبة قد تكون العلامات فى بعض الأحيان شديدة إلى حد يظهر معه طفح وتورم فى الجفون والشفاة وأماكن أخرى ويطلق على هذه الحالة (وزمة وعائية عصبية) وقد يظهر نفس العلامات الخاصة ب«الوزمة الوعائية العصبية» ولكن فى هذه الحالة تكون نتيجة اختلال كيميائى يتسبب فيه الدواء نتيجة إفراز بعض الكيماويات أهمها بروستا جلاندين واللوكوترايينس والتى يمكن ان يحدث عنها رد فعل مشابه.

د. أشرف محمود عقبة

ويستطرد الدكتور أشرف عقبة أن الأدوية التى تتسبب فى هذه الحالة أكثرها من المسكنات والإسبرين وبعض الأدوية الخافضة للضغط، مثل مثبطات الأنزيم المحول للانجيوتنسين وغيرها ويمكن أن تتسبب بعض الادوية فى حساسية دوائية ينتج عنها تكسير لكرات الدم الحمراء أو تكسير للصفائح الدموية ومن أشهر هذه الأدوية البنسلين ومنتجاته كما يمكن أن تتسبب بعض الادوية فى علامات فى مجموعها توصف بأنها داء المصل وتكون علامات الحساسية فى هذا النوع عبارة عن ارتفاع فى درجة الحرارة وطفح جلدى وآلام بالمفاصل وتبدأ عادة بعد 7:5 أيام تالية لتناول الدواء.

ويرى الدكتور أشرف عقبة أنه بالرغم من زيادة عدد حالات الحساسية الدوائية وصعوبة تشخيص هذه الحالات قد تم إضافة مجموعة جديدة من الاختبارات والفحوص المعملية التى يمكنها أن تشخص أسباب الحساسية الدوائية ونوعية رد الفعل لها وأن هذه الاختبارات أصبحت متاحة حالياً فى قسم المناعة والحساسية بجامعة عين شمس ويوصى بأن على المرضى الذين يعانون حساسية دوائية يجب عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر من استخدام الأدوية التى تتسبب فى الحساسية ومشتقاتها الكيميائية والتى يمكن التعرف عليها من خلال الاختبارات المناعية والمعملية التى تتم حالياً فى وحدة المناعة والحساسية بجامعة عين شمس.