أكثر أنواع الحساسية شيوعًا بين الناس.. الفول السوداني أبرزها

تحدث الحساسية عندما يتفاعل جهازك المناعي مع مادة غريبة - مثل حبوب اللقاح أو سم النحل أو وبر الحيوانات الأليفة - أو طعام لا يسبب رد فعل لدى معظم الأشخاص.

ينتج جهازك المناعي موادًا تعرف باسم الأجسام المضادة، وعندما يكون لديك حساسية، فإن جهازك المناعي يصنع أجسامًا مضادة تحدد مسببات الحساسية على أنها ضارة، على الرغم من أنها ليست كذلك، وعندما تتلامس مع مسببات الحساسية، يمكن أن يؤدي رد فعل جهازك المناعي إلى التهاب الجلد أو الجيوب الأنفية أو المسالك الهوائية أو الجهاز الهضمي.

تختلف شدة الحساسية من شخص لآخر ويمكن أن تتراوح من التهيج البسيط إلى الحساسية المفرطة - حالة طارئة قد تهدد الحياة، بينما لا يمكن علاج معظم أنواع الحساسية، يمكن أن تساعد العلاجات في تخفيف أعراض الحساسية لديك.

من المحتمل أن يكون الطعام الذي تتناوله بانتظام أحد الأسباب التي تسبب الحساسية لديك، ويمكن وصف الحساسية بأنها حالة يستجيب فيها جهاز المناعة لديك لمنبهات خارجية أو مادة غريبة تدخل إلى جسمك، مما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض السلبية.

أنواع الحساسية المختلفة:

حليب بقر

كثير من الناس يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو حساسية من حليب البقر ومنتجاته، مما يسبب أعراض مثل: الغثيان، والتقيؤ، وحركات فضفاضة، واضطرابات الجهاز الهضمي.

بيض

يقال إن حوالي 60% من السكان، وخصوصًا الأطفال، يعانون من حساسية البيض، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا مثل مشاكل في الجهاز التنفسي والطفح الجلدي وأمراض الجهاز الهضمي، ومع ذلك فإن معظم الأطفال يتغلبون على حساسية البيض مع تقدم العمر.

لوز

الحساسية اللوزية شائعة جدًا أيضًا، والتي يمكن أن تؤثر على حوالي 10% من السكان، مسببةً أعراضًا مثل مشاكل الجهاز التنفسي، والتي قد تؤدي أيضًا إلى صعوبة في التنفس والموت الناتج عنها، إذا لم يتم إعطاء علاج فوري.

الفول السوداني:

تؤثر أيضًا على 5% من السكان، كما أن حساسية الفول السوداني شائعة أيضًا، وتتطور في الطفولة، مسببةً في الغالب الأعراض المرتبطة بالجلد، يقال إن حساسية الفول السوداني عادة ما تكون متضخمة.