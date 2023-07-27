الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

صحي ولذيذ| طريقة عمل ساندويش الدجاج المشوي

ساندوتش صدور الدجاج
ساندوتش صدور الدجاج المشوية

ساندويش الدجاج المشوي من الأكلات الصحية التي يمكنك تحضيرها إذا كنت تتبع نظام غذائي لخسارة الوزن، كما أنه يتميز بسرعة تحضيرة مقانةً بالدجاج المقلي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

ساندوتش الدجاج المشوي

طريقة تحضير ساندويش الدجاج المشوي

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر

- الخبز الإيطالي : قطعة (خبز تشياباتا)

- صلصة البيستو : حسب الحاجة

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- جبن الشيدر : 2 شريحة

- خس : 4 أوراق (إيطالي)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- عصير الليمون : ربع كوب

 

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طريقة التحضير

امزجي صلصة البيستو مع عصير الليمون في وعاء.

رشي الفلفل والملح على الدجاج.

غمسي الدجاج في صلصة البيستو جيداً.

 

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قليلة السعرات| طريقة عمل دجاج مسحب بالبهارات

اطهي قطع الدجاج في صينية بالفرن حتى النضوج.

ادهني صلصة الطماطم على الطبقة السفلى من خبز التشياباتا ثم ضعي فوقها الخس.

أضيفي الدجاج الساخن ثم الجبن والطماطم، وقدميه.

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