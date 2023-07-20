قليلة السعرات| طريقة عمل دجاج مسحب بالبهارات

الدجاج المسحب بالبهارات من الأكلات اللذيذة والصحية، التي يمكنك تحضيرها كوجبة غذاء مثالية تتماشى مع الدايت ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

دجاج مسحب

طريقة عمل دجاج مسحب بالبهارات للرجيم

المقادير

- المايونيز : ثلث كوب (لايت)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مسلوق ومفروم)

- الخبز الاسمر : 8 شرائح

- الجرجير : ثلاث أرباع الكوب (مفروم)

طريقة التحضير

في وعاء صغير، اخلطي المايونيز مع خل البلسمك، والثوم المهروس، والبهارات المشكلة جيداً.

أضيفي الدجاج إلى خليط المايونيز وقلبي.

وزعي الخليط على الخبز الأسمر مع الجرجير.

أغلقي الخبز وحمصيه على الشواية وقدمي ساندويش الدجاج المسحب ساخناً.

ويمكنك تقديم الدجاج المسحب بدون خبز بجانب السلطة.