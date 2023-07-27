منى فاروق: اتعرض عليا حاجات حرام بعد خروجي من السجن ورفضتها.. فيديو

كشفت الفنانة منى فاروق، عن تعرضها لإغراءات لتصوير أشياء شنيعة بعد خروجها من السجن في قضية الفيدوهات الإباحية المنسوبة لها، قائلة: "اتعرض عليا أعمل حاجات وحشة وشنيعة بعد خروجي من السجن، بمقابل مادي ورفضت لأنها حاجات حرام".

وأضافت منى فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، أنها تشعر بأنها ثقيلة على المجتمع، متابعة: "عايزة أروح كوكب تاني، الناس والسوشيال ميديا اتكلموا في عرضي كتير واتسجنت 4 شهور ونصف ومش عليا أي حاجة والقضية اتحفظت".

وأكدت حزنها الشديد بسبب لعدم تلقيها أي عروض للعمل في مجال التمثيل بعد أزمتها الأخيرة وخروجها من السجن قائلة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع جميع المنتجين والمخرجين بلا استثناء للعودة إلى التمثيل لكن لم يحدث أي تواصل بها.

ووجهت منى فاروق، رسالة للمخرجين والمنتجين، قائلة: " من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر، أنا تركت شقتي وبعت عربيتي ومعنديش فلوس، وفكرت في الانتحار بعد البوست الأخير".

وذكرت منى فاروق، أن جميع المنتجين والمخرجين وزملائها من الفنانين يرفضون انضمامها في أي أعمال، قائلة: "كل الناس في الشغلانة خايف يشغلوني وبيعاملوني كأني نكرة".

قصة اعتزال منى فاروق وتراجعها

عادت الفنانة منى فاروق عن قرار اعتزالها الفن بعد ساعات قليلة من إعلانها الاعتزال، وناشدت الفنانين أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأشرف عبدالباقي، بالمساعدة في العمل.

وأوضحت منى فاروق، أنها تحتاج إلى العمل لتستطيع تحمل نفقات الحياة، وأن قرار الاعتزال جاء بسبب ظروفها المادية الصعبة، لافتةً إلى أنها ترغب في العمل في أي مجال يضمن لها العيش بكرامة.

وناشدت منى فاروق دكتور أشرف زكي وأشرف عبدالباقي وشركات الإنتاج بالمساعدة في توفير فرص عمل لها، مؤكدةً أنها ترغب في العمل والعيش بكرامة.