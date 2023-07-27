منى فاروق تبكي على الهواء: الناس بتتكلم في عرضي وفكرت في الانتحار

دخلت الفنانة منى فاروق، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء، بعد إعلانها اعتزالها الفن لعدم عرض أعمال فنية عليها.

وقالت منى فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إنها تشعر بأنها تقيلة على المجتمع، وتريد أن تذهب لكوكب آخر، مضيفة: "الناس والسوشيال ميديا اللي وصلتني لكده، واتكلموا في عرضي كتير واتسجنت 4 شهور ونصف ومش عليا أي حاجة والقضية اتحفظت".

وأوضحت أنها عاشت تجربة بشعة في سجن القناطر، متابعة: "كانت مرحلة بشعة يا لهوي يا لهوي، وروحت لدكتورة نفسية، واتعرض عليا أعمل حاجات وحشة وشنيعة بعد خروجي من السجن، بمقابل مادي ورفضت لأنها حاجات حرام".

تابعت منى فاروق أنها تحدثت مع كل المنتجين بلا استثناء من أجل أن تعمل ولمن لم تحصل على فرصة، مضيفة: "فمن كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر، وتركت شقتي وبعت عربيتي ومعنديش فلوس، وفكرت في الانتحار بعد البوست الأخير".

منى فاروق تتراجع عن اعتزالها

عادت الفنانة منى فاروق عن قرار اعتزالها الفن بعد ساعات قليلة من إعلانها الاعتزال، وناشدت الفنانين أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأشرف عبدالباقي، بالمساعدة في العمل. وأوضحت منى فاروق، في تصريحات لها، أنها تحتاج إلى العمل لتستطيع تحمل نفقات الحياة، وأن قرار الاعتزال جاء بسبب ظروفها المادية الصعبة، لافتةً إلى أنها ترغب في العمل في أي مجال يضمن لها العيش بكرامة. وناشدت منى فاروق دكتور أشرف زكي وأشرف عبدالباقي وشركات الإنتاج بالمساعدة في توفير فرص عمل لها، مؤكدةً أنها ترغب في العمل والعيش بكرامة.