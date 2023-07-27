عاجل
الفريق أسامة ربيع يكشف حقيقة ديون قناة السويس.. فيديو منى فاروق تكشف حقيقة وجود علاقة عاطفية مع تامر حسني.. فيديو
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انتقال شادي حسين ومصطفي ميسي لنادي زد

شادي حسين وميسي
شادي حسين وميسي

أعلن شادي حسين لاعب النادي الأهلي رحيله عن صفوف الفريق بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، تمهيدًا للانتقال لنادي زد.

اقرأ ايضًا ..

txt

إعلان قائمة منتخبي مصر للسلة استعدادا للمشاركة في دوري الأمم

txt

أدهم مخادمة يثير غضب جماهير الهلال السعودي

شادي حسين وميسي ينتقلان لنادي زد

من المقرر أن ينتقل شادي حسين برفقة مصطفي سعد ميسي لنادي زد خلال الساعات القليلة المقبلة.

سيوقع ثنائي الأهلي شادي حسين ومصطفي سعد ميسي لمدة 4 سنوات لنادي زد، بداية من الموسم المقبل، والتي تنتهي في صيف 2027.

وأعلن شادي حسين مهاجم الأهلي إنهاء عقده مع النادي، بعدما انتقل البالغ من العمر 30 عاما للأحمر بداية من الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

شارك شادي حسين مع الأهلي في 17 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل هدف واحد.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية