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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إعلان قائمة منتخبي مصر للسلة استعدادا للمشاركة في دوري الأمم

منتخبي مصر للسلة
منتخبي مصر للسلة

توجهت بعثة منتخبي مصر لكرة السلة 3X3 تحت 23 سنة رجال وسيدات، إلى الجزائر، اليوم الخميس، من أجل خوض منافسات دوري الأمم في الفترة من 28 يوليو الجاري، وحتى 3 أغسطس المقبل.

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قائمة منتخبي مصر للسلة استعدادا لدوري الأمم 

وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر الرجال كل من: يوسف رفعت - يوسف المعداوي - إبراهيم هشام - علي حجازي - أدهم الصباغ - إبراهيم محمد إبراهيم.

 

بينما تضم قائمة منتخب مصر السيدات: حبيبة محمد - حبيبة حاتم - هدى علاء - يارا أسامة - فاطمة هاني -إنجي صلاح.

 

ويقود منتخب مصر الرجال تحت 23 سنة أحمد فوزي، بينما يقود منتخب السيدات عمرو عاصم.

 

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