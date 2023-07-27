أدهم مخادمة يثير غضب جماهير الهلال السعودي

حالة من الغضب انتابت جماهير نادي الهلال السعودي في مدرجات ملعب سلطان بن عبدالعزيز، ضد الحكم الأردني أدهم مخادمة الذي أدار لقاء الأهلي الليبي في البطولة العربية للأندية.

واحتج جمهور الهلال على عدة قرارات تحكيمية لأدهم مخادمة أبرزها التدخل العنيف على النجم البرتغالي روبن نيفيز وعدم احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وتعرض روبن نيفيز لتدخل عنيف من جانب مراد هيدلي لاعب الأهلي الليبي ما دفع تقنية الفيديو “الفار” لمراجعة أدهم مخادمة لكن الحكم الأردني اكتفى ببطاقة صفراء وقبل إطلاق صافرة نهاية المباراة طالب لاعبي وجماهير الهلال بركلة جزاء بعد لمس أحد مدافعي الأهلي للكرة داخل منطقة الجزاء لكن مخادمة لم يلتفت لذلك واستكمل المباراة.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السعودي والأهلي الليبي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

بسط الهلال سيطرته على مجريات المباراة لكنها لم تكلل بأهداف وسط استبسال من دفاع الأهلي الليبي.

ويخوض الهلال ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية حينما يواجه السد القطري يوم الأحد المقبل على أن يتقابل الأهلي الليبي مع الوداد المغربي.

وانتهت مباراة السد والوداد بالتعادل السلبي في مباراة شهد طرد يحيي جبران لاعب وسط الوداد، كما فاز الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي.