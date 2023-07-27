وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل شركة بطريق الضبعة  

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء اثر حدوث ماس كهربائى داخل شركة بالكيلو 90 بطريق الضبعة ، وتم نقل الجثة إلي المستشفى

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة داخل شركة شهيرة بالكيلو 90 بطريق الضبعة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى حسن ابراهيم ، 19 سنة ، ومحل إقامته كفر الشيخ ، وتوفى صعقا بالكهرباء ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات



وفى سياق اخر أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم الخميس، بحبس مسجلي خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل طعنًا بسلاح أبيض، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجلي خطر قتلا عامل بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر)، وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمين، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).



وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية