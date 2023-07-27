منى فاروق تهاجم المجتمع وتعتزل الفن "مش قادرة أواجه الحياة الظالمة" (تفاصيل)

أثارت الفنانة منى فاروق جدلًا واسعًا بعدما أعلنت اعتزالها عن الفن بقرار نهائي، وذلك نتيجة عن قلة العروض أو الأعمال الفنية التي تقدم إليها، حتى أكدت بتنفيذ هذه الخطوة لشعورها بعدم التقدير من المخرجين والمنتجين.

منى فاروق

منى فاروق تعتزل الفن لعدم تحملها ظلم الحياة

نشرت منى فاروق من خلال ستوري لها، معبرة فيها: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت، لذلك اعتزل، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

منى فاروق

منى فاروق

منى فاروق تهاجم المجتمع وتبتعد عن الساحة الفنية "مش قادرة أواجه الحياة الظالمة"

وأضافت منى فاروق قائلة: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه، لنفسي محتاجة أكون نفسي محتاجه سلام نفسي اللي بيحبوني شكرًا، وكتر خیرکم، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني".

منى فاروق

فتى أحلام منى فاروق"شخصية الخديوي"

من ناحية أخرى، أشعلت منى فاروق ضجة كبيرة من الجدل بعد تصريحات لها عن أمنيتها في الزواج من رجل يشبه شخصية الخديوي، الذي جسدها الفنان أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، حيث نشرت الفنانة فيديو، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، تكشف من خلاله تفاصيل فتى أحلامها.

منى فاروق

وعلقت فيه قائلة: "نفسي أتجوز الخديوي، أنا مريضة أوي بمسلسل اللي ملوش كبير، وبحب ياسمين عبد العزيز أوي هي أستاذتي، نفسي أكون زي غزل مصر ووحش الكون وأتجوز واحد زي الخديوي اللي قدمه أحمد العوضي، مش أحمد العوضي نفسه، لا شخصية الخديوي في مسلسل اللي ملوش كبير".